Голлівудський актор Бред Пітт у новій рекламній кампанії перевершив сам себе

Знаменитий голлівудський актор знявся в рекламі модного бренду Brioni, кадри зі зйомки якої буквально вразили аудиторію. У грудні цього року знаменитому артисту виповниться вже 58 років, проте виглядає він значно молодше.

Оскільки Пітт є амбассадором бренду, він взяв на себе головну роль і у фотосесії, і в спеціальному ролику.

"Знімки, зроблені на терасі Suite 64 в Chateau Marmont в Голлівуді, демонструють невимушену впевненість і стиль Пітта", - написали представники бренду в описі до публікації. На самих кадрах артист дійсно був упевнений в собі і виглядав дуже природно.

У коментарях багато відзначили, що Бред не виглядає на свої роки:

"Він приголомшливо виглядає 😍; Дивовижний захід сонця🌅; впевнений і розслаблений, він просто вогонь; що це за краса; буде в моді при будь-якому розкладі; відмінна харизма і така природна; відмінний постріл!; Він просто красиво старіє 🥰; о, дорогий Господь".

Ми також писали, що в Instagram з'явилося безліч фото, на яких голлівудський красень сидить роздягнений на човні. 57-річного актора зняли якраз в той момент, коли він готувався до занурення. Він постав на фото з голим торсом в плавальній масці.

Варто відзначити, що на тілі актора крім численних татуювань, які він раніше намагався не світити, помітили дивний рубець або вм'ятину на лівому боці. Рубець знаходився в районі ребер зірки. Крім цього, на фото можна було розглянути татуювання, якими була покрита спина і боки актора. На ребрах у Пітта красувалося торнадо. Крім цього, було видно кілька написів.

Нагадаємо, що Еністон і Пітт возз'єдналися і влаштували гарячі ігри на камеру: "Бред, ти дуже спокусливий і...".

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