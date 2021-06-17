Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вразила зовнішністю в свій 51 рік

Знаменитість зберегла в своєму віці красу і стрункість, пише Politeka.net. Вона, як і на піку своєї популярності, знімається в рекламних кампаніях і для модних журналів, виходить на подіум і бере участь в інших зйомках.

Головний секрет молодості знаменитості - завжди свіжа, здорова їжа. Красуні вже більше 10 років готує особистий кухар на кожен день і навіть готує страви в літак. Варто зазначити, що зірка вже більше п'яти років, як відмовилася від м'яса. Модель вважає, що такий раціон дає їй більше енергії і легкості.

У список "заборонених" Кемпбелл, крім м'яса, входять молочні продукти і глютен.

В результаті правильного догляду за собою красуня вражає зовнішністю на новому фото для відомого журналу. Відповідний знімок Наомі розмістила в Instagram. На чорно-білому кадрі зірка постала в красивій білизні. Вона лежала на підлозі, розчахнувши плащ, а на шиї зірки блищав білий чокер.

"Для мене велика честь опинитися на обкладинці V130, нового літнього випуску @vmagazine 2021 року!",- підписала знімок модель.

Всього за кілька хвилин публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів:

"Мені це подобається! 🔥 🔥 «,» красиво«, » як завжди красиво😍«, " тільки ти🔥❤️", «виглядає гаряче Наомі 🗝️ ♠ ️🔥🔥🔥», «Love ❤️", " Pretty💖 💖«,» 😍 😍 люблю це«, » королева👑«," так, мама","Чорна пантера🐱 🔥 😍".

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