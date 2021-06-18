Погода в Україні 18 червня нарешті стане по-літньому спекотною

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, дощі поступово відступатимуть з території України. Замість дощів країну атакує спека. У деяких регіонах температура різко підскочить до +29 градусів.

Справжнє літо прийде в західні регіони, де в п'ятницю температура підніметься до 26-29 градусів. Дощів на Заході не очікується, тому українцям ніде буде сховатися від спеки.

У центральних областях теж очікується неймовірна спека. Там температура підніметься до 25-29 градусів. Дощі очікуються тільки в Кіровоградській області, в інших центральних областях буде сухо. У Києві в п'ятницю очікується 27-29 градусів.

Південні регіони будуть трохи відставати по температурі. Там пройдуть дощі, а стовпчики термометра прогріються лише до 24-26 градусів. Втім, навіть ця температура вище, ніж та, що була останні кілька днів.

Також дощі не покинуть східні області. На Сході 18 червня очікується 24-27 градусів тепла і незначні опади.

Зазначимо, що вже найближчими днями грозові дощі повернуться на Захід. В цілому, за прогнозами синоптиків, дощі будуть мучити українців протягом усього літа. Також у липні-серпні очікуються бурі.

Нагадаємо, що води по груди, а вулицями плавають ларьки і сміттєві баки: кадри лютої стихії в Криму.

Також Politeka писала, що стихія наробила біди в Одесі, але це не кінець: синоптики дали свіжий прогноз.

А ще Politeka повідомляла, що українці не можуть підійти до води на популярному курорті: фото напасті.