Погода в Україні 18 червня нарешті стане по-літньому спекотною
Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, дощі поступово відступатимуть з території України. Замість дощів країну атакує спека. У деяких регіонах температура різко підскочить до +29 градусів.
Справжнє літо прийде в західні регіони, де в п'ятницю температура підніметься до 26-29 градусів. Дощів на Заході не очікується, тому українцям ніде буде сховатися від спеки.
У центральних областях теж очікується неймовірна спека. Там температура підніметься до 25-29 градусів. Дощі очікуються тільки в Кіровоградській області, в інших центральних областях буде сухо. У Києві в п'ятницю очікується 27-29 градусів.
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Південні регіони будуть трохи відставати по температурі. Там пройдуть дощі, а стовпчики термометра прогріються лише до 24-26 градусів. Втім, навіть ця температура вище, ніж та, що була останні кілька днів.
Також дощі не покинуть східні області. На Сході 18 червня очікується 24-27 градусів тепла і незначні опади.
Зазначимо, що вже найближчими днями грозові дощі повернуться на Захід. В цілому, за прогнозами синоптиків, дощі будуть мучити українців протягом усього літа. Також у липні-серпні очікуються бурі.
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