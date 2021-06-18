Голлівудська сценаристка Хейді Феррер наклала на себе руки
Хейді Феррер, якій було 50 років, зважилася на такий відчайдушний крок після 13-місячної боротьби з COVID-19, повідомляє видання People.
У Твіттері 26 травня її чоловік і колега Нік Гуте поділився фотографією Феррер з дитиною, написавши: "мій прекрасний ангел, Хайді, померла сьогодні ввечері після 13-місячної битви з Ковідом. Вона була чудовою матір'ю".
"Я люблю тебе вічно, і побачимося в майбутньому", - підсумував він.
Гуте підтвердив TMZ і Deadline, що Феррер покінчила життя самогубством після декількох місяців боротьби через вірус.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Голос Тіни Кароль без фонограми приголомшив українців, нові кадри весілля: "Шкода, що доводиться..."
Найбагатша співачка України оплакує друга, його знав кожен українець: "Велика Людина..."
Життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром"
"Залишилася дружина і п'ятимісячна дитина": під Києвом у ДТП обірвалося життя 24-річного патрульного
Феррер заразилася вірусом у квітні 2020 року. Згідно з Deadline, вона була "прикута до ліжка і відчувала постійну фізичну біль", вона страждала від неврологічного тремору і багатьох інших погіршуються симптомів.
Член Гільдії письменників Америки написала про свої труднощі в двох публікаціях в блозі, зазначивши, що часом вона «не бачила ніякої якості життя в довгостроковій перспективі».
"У найпохмуріші моменти я говорила чоловікові, що якщо мені не стане краще, я не хочу так жити. Я не схильна до суїциду, я просто не бачила ніякої якості життя в довгостроковій перспективі", - написала вона у вересні в своєму блозі.
У січні вона поділилася оптимістичним оновленням, написавши: "я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що я все ще повільно, але вірно покращуюся щомісяця. У липні у мене було більше 40 лякаючих і навіть паралізуючих симптомів тривалого Covid.
Чоловік Феррер Гуте заявив TMZ, що COVID - це «криза громадської охорони здоров'я, з яким необхідно швидко впоратися».
У Хейді Феррер залишилися чоловік, 13-річний син, мати і дві сестри.
Хейді Феррер була сценаристкою популярного телесеріалу "Бухта Доусона«, а також комедії 2008 року» Красуня і чудовисько" з Періс Хілтон у головній ролі.
Нагадаємо, пішла з життя легендарна актриса і балерина, трагічні подробиці: "жінка неповторної краси"
Як повідомляла Politeka, відомий актор пішов з життя після смерті дружини: з'явилися трагічні подробиці.
Також Politeka писала, що раптово не стало красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію: "причиною смерті стала... "