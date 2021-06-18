Голлівудська сценаристка Хейді Феррер наклала на себе руки

Хейді Феррер, якій було 50 років, зважилася на такий відчайдушний крок після 13-місячної боротьби з COVID-19, повідомляє видання People.

У Твіттері 26 травня її чоловік і колега Нік Гуте поділився фотографією Феррер з дитиною, написавши: "мій прекрасний ангел, Хайді, померла сьогодні ввечері після 13-місячної битви з Ковідом. Вона була чудовою матір'ю".

"Я люблю тебе вічно, і побачимося в майбутньому", - підсумував він.

Гуте підтвердив TMZ і Deadline, що Феррер покінчила життя самогубством після декількох місяців боротьби через вірус.

My beautiful angel, Heidi, passed over tonight after a 13 month battle with Long Haul Covid. She was an amazing mother. She fought this insidious disease with the same ferocity she lived with. I love you forever and I'll see you down the road. pic.twitter.com/f22vbZ5K25 — Nick Guthe (@NickGuthe) May 27, 2021

Феррер заразилася вірусом у квітні 2020 року. Згідно з Deadline, вона була "прикута до ліжка і відчувала постійну фізичну біль", вона страждала від неврологічного тремору і багатьох інших погіршуються симптомів.

Член Гільдії письменників Америки написала про свої труднощі в двох публікаціях в блозі, зазначивши, що часом вона «не бачила ніякої якості життя в довгостроковій перспективі».

"У найпохмуріші моменти я говорила чоловікові, що якщо мені не стане краще, я не хочу так жити. Я не схильна до суїциду, я просто не бачила ніякої якості життя в довгостроковій перспективі", - написала вона у вересні в своєму блозі.

У січні вона поділилася оптимістичним оновленням, написавши: "я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що я все ще повільно, але вірно покращуюся щомісяця. У липні у мене було більше 40 лякаючих і навіть паралізуючих симптомів тривалого Covid.

Чоловік Феррер Гуте заявив TMZ, що COVID - це «криза громадської охорони здоров'я, з яким необхідно швидко впоратися».

Another suicide due to #LongCovid while research remains at a veritable standstill.



We must demand change. This is tragedy upon tragedy. May her memory be a blessing 💔



Heidi Ferrer Dead: ‘Dawson’s Creek’ Writer Was 50 – Variety https://t.co/Tn7R0QqVcV — Diana Zicklin Berrent (@dianaberrent) June 17, 2021

У Хейді Феррер залишилися чоловік, 13-річний син, мати і дві сестри.

Хейді Феррер була сценаристкою популярного телесеріалу "Бухта Доусона«, а також комедії 2008 року» Красуня і чудовисько" з Періс Хілтон у головній ролі.

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