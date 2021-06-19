Співачка МакЅим (Марина Абросимова) потрапила в реанімацію, прийнято рішення підключити її до апарату штучної вентиляції легенів

Співачка МакЅим кілька днів тому в своєму Instagram розповіла про погане самопочуття, передає Politeka.net. Зірка поділилася, що перед концертом відчувала себе добре, але вирішила здати тест на коронавірус, результат виявився негативним.

11 червня співачка відчула нездужання і зробила повторний тест, і цього разу він був негативним. Артистка дала концерт, попри погане самопочуття з температурою 39 градусів - їй стало погано під час концерту. 13 червня - новий тест з таким же результатом.

Самопочуття співачки стало погіршуватися і її поклали в клініку.

"На цей час ураження легень від 40 відсотків, підтвердженого тесту на Ковід у мене немає, лікарі кажуть пневмонія", - поділилася тоді Марина.

19 червня стало відомо, що лікарі прийняли рішення підключити артистку до ШВЛ, щоб її організм більш ефективно справлявся з хворобою. Зірку повинні ввели в штучну кому на три-чотири дні. Про це пишуть РИА Новости.

Стверджується, що немає нічого страшного в підключенні співачки до апарату ШВЛ. МакЅим молода і міцна, а ввели її в кому, через те, що її заражений організм погано реагував на терапію. Таким чином, планується ефективно прочистити легені.

Пізніше медики будуть поступово виводити зірку з коми і дивитися, як вона реагує на лікування. Прогнози на одужання співачки позитивні.

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