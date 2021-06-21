Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл показала фото з відомим співаком

Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл емоційно привітала з днем народження свого давнього друга, знаменитого співака Лайонела Річі, якому 20 червня виповнилося 72 роки.

Лайонел Річі-американський поп-виконавець, який поряд з Майклом Джексоном і Прінсом панував на олімпі світової поп-музики в першій половині 1980-х років. Всі тринадцять синглів, випущених ним в 1981-1987 роках, потрапили в кращу десятку Billboard Hot 100, п'ять з них — на перше місце.

Лайонела Річі і Наомі Кемпбелл пов'язує давня дружба. Супермодель показала два фото: одне архівне, а інше, схоже, зроблено недавно.

"З Днем Народження, Легенда @lionelrichie, сьогодні ми виконуємо тобі серенаду, в цей день ти прийшов у світ... твоя подорож-це те, що надихає всіх нас, ти висвітлюєш будь-яку кімнату, в яку входиш, і гумор божественний... Люблю тебе, Містер Річі», - написала модель.

Користувачі Мережі приєднуються до привітань і захоплюються тим, як молодо виглядає Лайонел Річі у своєму віці.

"Ікони", "дві легенди", "він не старіє... він взагалі не виглядає на 72 роки", "вітаємо!", "Вау", "з днем народження, моя легенда", - пишуть в коментарях.

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