Астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків місяця, що минає

За словами фахівця, тиждень з 21 по 28 червня стане сприятливим для чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку зможуть розраховувати на прихильність зірок в діловій і фінансовій сферах. Глоба попереджає, що ви можете зробити успішні покупки на вихідних, а впевненість в собі допоможе вам подолати дрібні негаразди, які будуть докучати в середині тижня.

Діва

За словами астролога, найсприятливішими днями у вас будуть 22, 25 і 26 червня. Спеціаліст радить саме в ці дати проявляти максимальну активність. Крім того, для досягнення бажаних цілей і результатів вам варто максимально обгородити себе від людей з негативною енергетикою.

Стрілець

Народженим під цим сузір'ям будуть везти з грошима в останні дні червня. За словами астролога, у вас з'явиться шанс значно поліпшити своє становище на роботі, а деяким навіть пощастить злетіти по кар'єрних сходах.

Козоріг

Найзаповітніші бажання Козерогів можуть втілитися в життя в останні дні червня. Більшою мірою це властиво буде тим, хто працює сам на себе. Спеціаліст радить вам зберігати спокій і не поспішати з прийняттям важливих рішень.

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