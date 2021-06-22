Астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків місяця, що минає
За словами фахівця, тиждень з 21 по 28 червня стане сприятливим для чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.
Близнюки
Представники цього знака Зодіаку зможуть розраховувати на прихильність зірок в діловій і фінансовій сферах. Глоба попереджає, що ви можете зробити успішні покупки на вихідних, а впевненість в собі допоможе вам подолати дрібні негаразди, які будуть докучати в середині тижня.
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Діва
За словами астролога, найсприятливішими днями у вас будуть 22, 25 і 26 червня. Спеціаліст радить саме в ці дати проявляти максимальну активність. Крім того, для досягнення бажаних цілей і результатів вам варто максимально обгородити себе від людей з негативною енергетикою.
Стрілець
Народженим під цим сузір'ям будуть везти з грошима в останні дні червня. За словами астролога, у вас з'явиться шанс значно поліпшити своє становище на роботі, а деяким навіть пощастить злетіти по кар'єрних сходах.
Козоріг
Найзаповітніші бажання Козерогів можуть втілитися в життя в останні дні червня. Більшою мірою це властиво буде тим, хто працює сам на себе. Спеціаліст радить вам зберігати спокій і не поспішати з прийняттям важливих рішень.
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