Актор з серіалу "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер зізнався, що у нього онкологічне захворювання
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Today, відомий американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який прославився роллю співробітника кафе Гюнтера в серіалі "Друзі", зізнався, що у нього четверта стадія раку простати. Цей діагноз 59-річному чоловікові поставили ще 2018 році, але було вже пізно – рак дав метастази в кістки і хребет.
За словами актора, рак у нього виявили на останній стадії під час щорічного медичного огляду. "Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії. Хвороба поширилася на мої кістки. Борюся з цим діагнозом майже три роки... Це четверта стадія", - розповів Тайлер.
Після безлічі досліджень і генетичного тестування виявилося, що онкологія у актора була генетичною. Джеймс Майкл почав лікування відразу після встановлення діагнозу і всіх супутніх обстежень. Так, протягом року йому здорово допомагала боротися з раком гормональна терапія. Крім цього актор проходив і інший курс лікування - кожен день чоловікові довелося приймати по три види препаратів.
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Тепер же Тайлер зізнався, що почав проходити повний курс хіміотерапії, оскільки рак дав метастази і поширився по всьому тілу, в кістках і хребті.
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