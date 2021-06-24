Російському співакові Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики
"11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України Про включення до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, з 22 червня російський співак поповнив "чорний список" Мінкульту та інформаційної політики України. Всього в списку знаходиться
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Раніше ми повідомляли, що в київському аеропорту "Бориспіль" російську актрису Глафіру Тарханову відмовилися впускати в Україну.
Так, зі столичного аеропорту її видворили, а також заборонили їй в'їзд в Україну на три роки.
Відомо, що актриса грала головну роль в серіалі, який знімали в окупованому Криму для пропагандистського каналу "Росія-1".
Нагадаємо, відомий співак шокував спогадами про "лихих 90»х".
Як повідомляла Politeka, відомий російський співак розповів про те, як втратив для себе Україну.
Також Politeka писала, що Григорій Лепс відверто розповів про хворобу і вразив зізнанням: «навколо ж дівчата».