Легендарний актор Харрісон Форд отримав травму, репетируючи сцену бою на зйомках фільму " Індіана Джонс 5»

Як повідомляє Deadline, ступінь травми невідома, але вона стосується плеча.

Виробництво "Індіана Джонс 5" почалося на початку цього місяця в Пайнвуді та інших місцях Великобританії. Форд грає разом з Медсом Міккельсеном, Фібі Уоллер-Брідж, Бойдом Холбруком, Шонет Рене Вілсон і Томасом Кречманном.

Харрісон Форд, якому в наступному місяці акторові стукне 79, знаходиться у відмінній формі і прийняв рішення зніматися в бойових сценах нового "Індіани Джонса" самостійно - без допомоги каскадерів. Це призвело до того, що артист отримав серйозну травму плеча.

У зв'язку з НП графік зйомок буде змінений у міру необхідності в найближчі тижні.

"На репетиції сцени бою Харрісон Форд отримав травму плеча. Виробництво триватиме, поки буде проводитися оцінка відповідного курсу лікування, а графік зйомок буде змінений у міру необхідності в найближчі тижні", - повідомили в Disney.

Дата виходу бойовика запланована на 29 липня 2022 року.

Harrison Ford is taking a hiatus from filming “Indiana Jones 5” after sustaining a shoulder injury on set, spokesperson says. https://t.co/gRicqapDSE — ABC News (@ABC) June 23, 2021

Харрісон Форд-американський актор кіно і телебачення, продюсер. Найбільш відомий за участю в серії фільмів "Зоряні війни" (роллю Хана Соло), "Індіана Джонс" (заголовною роллю), і дилогії "Той, що біжить по лезу" (роллю Ріка Декарда), а також за фільмами "Ігри патріотів", "втікач", "Літак президента", "К-19" і "Свідок".

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