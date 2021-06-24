Пішла з життя відома російська актриса Інна Волгіна, яка зіграла в серіалі «Вулиці розбитих ліхтарів»

Знаменитість померла у віці 53 років. Про її смерть передавати театр» Російська антреприза " Андрія Миронова, в якому актриса виступала з 2002 року. При цьому причина смерті Волгіної не називається.

Волгіна закінчила Санкт-Петербурзьку академію театрального мистецтва в 1990 році, після чого прийшла в театр імені Ленінського комсомолу, де виступала більше 20 років.

Пізніше, вже в театрі імені Андрія Миронова вона виконувала провідні ролі в спектаклях «Біг», «Капелюшок», «Красень-чоловік».

Широкій публіці Волгіна була відома завдяки своїм ролям на телебачення. Так, вона знімалася в серіалах «Вулиці розбитих ліхтарів», «Ментовські війни», «Таємниці слідства».

Планувалося, що в липні Волгіна виступить в новій постановці «леді-привид».

"Сьогодні від нас пішла Інна Волгіна. Усвідомити і прийняти це важко. Зірка театру Миронова, улюблена партнерка Рудольфа Давидовича ... Діва! Актриса-блискавка. Друг. Світла пам'ять. Але розуміння і прийняття цього відходу зараз немає", - пишуть колеги Волгіної по театру.

Відомо, що прощання з актрисою відбудеться в найближчі дні.

Варто відзначити, що це вже друга серйозна втрата для театру імені Андрія Миронова за цей сезон. Раніше від наслідків коронавірусу помер художній керівник установи Рудольф Фурманов.

Нагадаємо, не стало знаменитої актриси, зірки культового серіалу: "любляча мати і горда бабуся".

Як повідомляла Politeka, Little Big втратили близьку людину, біда прийшла несподівано: "Померла наша дорога...".

Також Politeka писала, що обірвалося життя актора з "Сімнадцять миттєвостей весни» і «Морозко»: "Потрапив на екрани ще школярем".