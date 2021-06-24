В Італії загинув молодий українець, який захоплювався спортом

За кордоном пішов з життя уродженець Львівської області Віталій Волянчук. Йому було всього 27 років. Трагічною новиною у своєму Фейсбук поділилася Марія Скрипар.

"Відійшов у вічність молодий чоловік Віталій Волянчук. Народжений у місті Червоноград Львівська обл. Нам всім дуже боляче ... Спи, наш ангел, спокійно і солодко. Вічність прийме тебе в свої руки. Ти гідно тримався і стійко пережив ці пекельні муки", - написала вона.

Відомо, що Віталія виступав за регбійну команду міста Червоноград. Інші спортсмени висловили співчуття у зв'язку зі смертю сокомандника.

Про смерть українця написало й італійське видання il Rugby IV Circolo, присвячене регбі.

"Віталій - велика людина, яка приїхала зі Сходу, прибув зі своєю матір'ю з України, яка незабаром скромно підійшла до регбі-майданчику Віа-Компанья. Там Віталій запам'ятався порядною і великою людиною, він залишиться в наших серцях", - йдеться в публікації.

Віталія провели в останню путь вранці 24 червня.

Раніше стало відомо про смерть українського блогера і військового медика Святослава Волкова, відомого під псевдонімом «Горький Лук». Повідомлялося, що причиною стала відмова нирок.

За освітою Волков був філологом, викладав у школі. Після початку війни на Донбасі отримав також досвід фронтового медика.

Нагадаємо, трагічно пішов з життя відомий українець, який рятував життя бійцям ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, українець загинув у спортзалі: лікарі прибули пізно з непрацюючою апаратурою.

Також Politeka писала, що обірвалося життя легендарного українця: "про таких людей знімають фільми".