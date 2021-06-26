Російська співачка МакЅим досі перебуває в лікарні
Як передає Politeka.net, нові подробиці про стан артистки повідомляє Telegram-канал "Baza".
За інформацією джерел, її стан погіршився.
У лікарню співачка потрапила з 40% ураженням легенів - на той момент тести на коронавірус у неї були негативні, а лікарі діагностували у неї пневмонію.
19 червня стало відомо, що медики прийняли рішення під'єднати артистку до ШВЛ, щоб її організм більш ефективно справлявся з хворобою. Також було прийнято рішення ввести зірку в штучну кому на три-чотири дні, але зараз співачка Максим у важкому стані - у неї вражено 75% легень.
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"Її перевели в умовну групу «КТ–4». Вона залишається в стані медикаментозної коми і підключена до апарату ШВЛ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, перший тест на коронавірус співачка зробила перед концертом, але він був негативним. 11 червня співачка відчула нездужання і знову зробила тест, який також не підтвердив хворобу.
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