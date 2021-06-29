Міністерство освіти і науки запустило гарячу лінію з питань вступної кампанії 2021

Гаряча лінія працюватиме з 29 червня до 13 серпня за телефоном 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб-Нд вихідний), зателефонувати можна безкоштовно, повідомляє прес-служба МОН.

Звернутися також можна по електронній пошті vstup2021@mon.gov.ua.

Особистий прийом громадян проходитиме за адресою: м.. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб-Нд вихідний).

Крім того, працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

Урядова гаряча лінія з питань освіти для тих, хто проживуть на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м.Севастополь, і Донбасу, працює з Понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п'ятницю - з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися і такими безкоштовними каналами зв'язку (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram).

З питаннями про загальну середню освіту можна звертатися за телефонами (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.

Технічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює ДП "Інфоресурс" (пн-пт 09:00 - 18:00; сб-Нд 09:00 - 15:00). За телефонами: +38 (044) 290-18-13; +38 (095) 281-13-54; +38 (067) 551-24-74; +38 (093) 342-38-63, і по електронній пошті vstup@inforesurs.gov.ua.

У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти МОН радить звертатися до Державної служби якості освіти України, на окрему гарячу лінію за телефонами (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Зазначимо, подавати документи для вступу до ВНЗ українські абітурієнти цього року можуть з 14 липня.

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