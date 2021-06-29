Астролог Влад Росс в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, хто в цьому році виграє чемпіонат Європи з футболу.

"Я дивився, там потрібно просто відстежувати всі натальні карти всіх гравців. Природно, їх усіх складно знайти... Найголовніше, що я переглядаю тренерів. І ось у Мартінеса непогані шанси, у нього хороші шанси (виграти чемпіонат Європи з футболу, - ред.). Це тренер збірної Бельгії. А також у тренера збірної Італії. Я думаю, Бельгія, Італія, на третє місце Франція. На жаль, Португалії взагалі не світить нічого. Кріштіану Роналду пролетить повз", - сказав Влад Росс.

Він зазначив, що у тренера збірної України Андрія Шевченка дуже велика удача.

"Не дивлячись на те, що дуже безвольна абсолютно гра, дві поразки на цьому Євро, але однак — якимось чином нам пощастило. Австрійці нас звинувачують, що ах ми такі, ми спеціально "здали" матч... А у нас звичайно непогані шанси. Десь по пенальті, або в додатковий час, все-таки пройти шведів. Невеликі шанси, але гороскоп Шевченко все-таки показує, що є шанс”, - сказав Росс.

Астролог відзначив, що Україна може стати колись чемпіоном Європи, але не зараз.

"Завжди потрібно відміряти якісь такі цикли. Пам'ятайте, був матч у фіналі чемпіонату Євро 1988 року? Де СРСР представляли фактично Лобановський і Київське Динамо. Фактично, Україна грала у фіналі з голландцями. Якщо відраховувати саме від цього терміну рівно 60 років, то можна чітко прогнозувати, що десь 2048 році, приблизно, у нас будуть дуже хороші шанси в цей час. Це буде програватися якийсь такий цикл Юпітера", - сказав Влад Росс.

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