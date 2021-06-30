Заслужений журналіст України, сценарист, режисер Семен Случевський у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про літературний курйоз тренера київського «Динамо» Валерія Лобановського.

«Коли Валерій Васильович повернувся з Близького Сходу (а тоді не було ні Інтернету, ні мобільних телефонів), він зустрів нову плеяду журналістів. Вони були вже борзі, нахабні, могли ставити запитання. Він не та людина, яка могла схамити, на відміну від інших тренерів, які відразу заявляють: «Хто ти такий?». Лобановський по-іншому все робив. Він сказав: «Ви категоричні. А, як вчив нас Достоєвський, категоричність - це доля невігласів». Йому ця фраза так сподобалася, що він її кілька разів повторив. Журналісти почали стихати, коли ця фраза прозвучала п'ятий або шостий раз», - розповідає він.

У 2000-му році до Києва приїхала відома письменниця і літературний критик, професор МГУ, головний редактор журналу «Знамя» Наталія Іванова.

«Я говорю їй: «Наташа, у мене до вас прохання. Ви дружите з Ігорем Волгіним – поетом і одним з кращих дослідників Достоєвського. Уточніть, де у Достоєвського є ця фраза». Через два тижні вона мені дзвонить з Москви і сміється: «Ви мало не звели з розуму Волгіна! Він все перерив, поїхав на дачу, на горищах шукав якісь пожовклі записи. Нічого такого немає», - каже Случевський.

Я приїжджаю до Лобановського, став біля порога, сперся об одвірок і мовчу. А він піднімає очі: «Я щось бовкнув?». Я йому: «Васильович, немає такого у Достоєвського». Він завівся: «Ви ж розумієте, сидить 18-річне мурло, я ж не буду його вчити. Я його відсилаю до великого, нехай він з ним сперечається!», - згадує режисер.

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