Стало відомо, як футболіст української збірної Андрій Ярмоленко розпорядиться своїми бонусами за виступ на Євро-2020
Подробиці повідомив його агент Вадим Шаблій у коментарі zbirna.com.
За його словами, капітан збірної прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи.
"Всі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям", - повідомив Шаблій.
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Також він додав, що разом з Ярмоленком контролюватимуть кошти, спрямовані на благодійність.
"Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", - підсумував агент капітана збірної.
Варто відзначити, що за Груповий етап наша команда вже заробила 10,75 млн євро і 2 мільйони за вихід з групи. Ще Україна отримала бонус у розмірі 3,25 мільйона євро за перемогу над Швецією.
Якщо футболісти нашої збірної зуміють здолати англійців в 1/4 євро, то зможуть отримати ще 5 мільйонів.
Матч пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". До Риму вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.
Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія-Данія.
Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.
Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.
Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.