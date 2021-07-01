Стало відомо, як футболіст української збірної Андрій Ярмоленко розпорядиться своїми бонусами за виступ на Євро-2020

Подробиці повідомив його агент Вадим Шаблій у коментарі zbirna.com.

За його словами, капітан збірної прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи.

"Всі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям", - повідомив Шаблій.

Також він додав, що разом з Ярмоленком контролюватимуть кошти, спрямовані на благодійність.

"Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", - підсумував агент капітана збірної.

Варто відзначити, що за Груповий етап наша команда вже заробила 10,75 млн євро і 2 мільйони за вихід з групи. Ще Україна отримала бонус у розмірі 3,25 мільйона євро за перемогу над Швецією.

Якщо футболісти нашої збірної зуміють здолати англійців в 1/4 євро, то зможуть отримати ще 5 мільйонів.



Матч пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". До Риму вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.

Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія-Данія.