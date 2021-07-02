Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бесєдін вперше висловився про травму

Бесєдін отримав травму коліна в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Футболіст зізнався, що пережити цей важкий період йому допомагає підтримка вболівальників і хлопців по команді.

У коментарі виданню Tribuna футболіст також висловив упевненість в тому, що збірна зробить все для перемоги над Англією.

Він також розповів, що захисник скандинавської команди Маркус Даніельссон після матчу підійшов до нього і приніс свої вибачення за нанесену травму.

"Так, було прикро, але підтримка допомагає все це пережити. Чи вибачився Даніельссон? Так, я прийняв його вибачення. Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залечу травму, повернуся сильніше і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", – заявив Бесєдін.

Він також висловив сум, що більше не зіграє на Євро-2020 і пообіцяв всім серцем підтримувати команду поза полем. Бесєдін подякував уболівальникам і партнерам по команді за підтримку після травми.

Варто відзначити, що поєдинок Євро-2020 Україна — Англія відбудеться в Римі (Італія) 3 липня на стадіоні Олімпіко. Початок зустрічі - о 22: 00 за київським часом.

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

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