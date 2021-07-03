Футболіста збірної України запросили нагородити орденом За мужність

Як передає Politeka.net, відповідна петиція була опублікована на сайті Президента України.

За словами автора звернення, Артем Бесєдін заслуговує нагороди за отриману травму в матчі з Шведами.

Футболіст покинув полу через кілька хвилин після виходу на заміну - прямою ногою на українця пішов шведський центрбек Даніельсон. За грубий фот шведа видалили і залишок матчу наша збірна грала в більшості.

"Пропоную Президенту України нагородити футболіста збірної України з футболу Бесєдіна Артема Юрійовича державною нагородою орденом "За мужність", за виявлені в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2021 жертовність і мужність, що стало однією з вагомих причин успіху нашої збірної", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що медики не дозволили Артему побувати на матчі Україна-Англія навіть в якості глядача - його відправили до Києва для подальших обстежень.

В одному з перших інтерв'ю після матчу Бєсєдін пообіцяв повернутися сильніше після травми і продовжити допомагати київському "Динамо" і збірній.



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