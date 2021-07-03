У липні на українців обрушаться цілі дві серії магнітних бур

Всі вони будуть в першій половині місяця, а далі все буде спокійно. Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, пише "РБК-Україна".

Варто відзначити, що магнітні бурі в липні не бут сильними.

Найближчий удар буде 4 липня, потім нас знову чекає два удари поспіль - 12 і 13 числа. Далі магнітосфера заспокоїться.

І хоча магнітні бурі не будуть особливо сильними, все ж краще уважно поставитися до свого самопочуття і слідувати простим рекомендаціям.

У періоди магнітних бур радять постаратися уникати стресів і фізичного перенапруження. Це стосується і тренувань, краще віддати перевагу йозі, пілатесу або просто прогулятися, якщо цьому сприятиме погода.

Також важливо висипатися.

У такі періоди в раціон варто включити легку їжу, додати більше овочів і фруктів, а ось від алкоголю краще опинитися.

Для людей з хронічними хворобами важливо тримати необхідні ліки під рукою, контролювати тиск і серцевий ритм.

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