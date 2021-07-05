Збірна України завершила свій виступ на Євро-2020

Наша збірна вперше в історії змогла вийти в плей-офф чемпіонату Європи і дійти до 1/4 фіналу.

При цьому на чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка заробили 16 мільйонів євро, повідомляє iSport.ua.

В підсумкову суму виплат входить: участь у фінальній стадії Євро 2020 - 9,25 мільйона євро;

перемога над Північною Македонією (2:1) - 1,5 мільйона євро;

вихід в 1/8 фіналу турніру - 2 мільйони євро;

вихід в 1/4 фіналу турніру - 3,25 мільйона євро.

Нагадаємо, в мережі показали, як зустрічали футболістів після Євро

Збірна України повернулася додому після вильоту з Євро-2020. Діти футболістів дуже нудьгували, адже протягом довгого часу не мали можливості спілкуватися зі своїми батьками.

Тому їх зустрічі після більш ніж Місяця розлуки вийшли по-справжньому теплими.

Так, діти Сергія Сидорчука, Руслана Малиновського, Романа Яремчука та інших гравців надзвичайно щасливі, що тато приїхав додому і може приділити їм час.

На кадрах видно, як малюки радісно біжать до своїх батьків. Вони щасливо сміються і міцно-міцно їх обіймають, довго не випускаючи зі своїх маленьких ручок.

До слова, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

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