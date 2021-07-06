Футболіст збірної України Олександр Зінченко відзначився гідним вчинком

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Instagram-сторінці нашої національної команди.

Так, 24-річний півзахисник англійського "Манчестер Сіті" з призових за виступ Євро-2020 сплатив приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера.

"Протягом тижня фахівець оперуватиме дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Українці в мережі були захоплені вчинком одного з лідерів нашої збірної.

"Молодець це гідний вчинок. Він людина з великої літери", "Саша, низький уклін","Це дійсно дуже гідний вчинок, який багато говорить про людину і його цінності", "Молодець !!!! Спасибі від тих дітей яким ця допомога буде життям", " гідний вчинок, гідною людини. Такі люди потрібні Україні. Так тримати", - писали в коментарях під постом.

Відзначимо, що гарантований гонорар всім учасникам євро становить 9,75 мільйона. За перемогу команди отримують ще по 1,5 мільйона, а за нічию — 750 тисяч. За вихід в 1/8 фіналу збірна України заробила два мільйони, а за чвертьфінал — ще 3,25 мільйона євро.

До слова, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

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