Чекаємо від нього новий рекорд у номінації 100 років

7 липня, пройде церемонія присудження українцю статусу світового рекордсмена Книги рекордів Гіннеса

Ним виявився 97-річний харків'янин Леонід Станіславський, який офіційно став найкращим тенісистом на планеті у віковій категорії від 90 років серед тих, хто бере участь у змаганнях.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів (НРР) України Лана Вєтрова.

Станіславський - незмінний учасник чемпіонатів світу серед ветеранів у категорії 85+. Він - бронзовий призер чемпіонату Європи в Анталії в парному розряді в категорії 80+. Учасник міжнародних турнірів у Нідерландах, США та Хорватії. Своїми виступами на кортах різних країн харків'янин послужив прикладом для тенісистів-ветеранів усього світу.

У 2017 році харків'янина нагородили титулами "Тенісист найповажнішого віку" і "Людина найповажнішого віку, який здійснив спуск на тролеї".

Грати йому доводилося з гравцями молодше нього на 10-15 років, але завдяки грі Станіславського, його прагненню і азарту, Міжнародна федерація тенісу розглядає питання про внесення в календар змагань, турнірів у віковій категорії 90+.

Українці в коментарях захоплювалися чоловіком і вітали його з досягненням: "Чекаємо від нього новий рекорд в номінації 100", "Виглядає чудово, на 70 років, ніяк не старше! Здоров'я Леоніду Яковичу на довгі роки", "Україні є ким пишатися!!! Вітаю рекордсмена та й країну в цілому".

Нагадаємо, 91-річний дідусь пішов до університету заради диплома магістра.

Як повідомляла Politeka, 100-річна українка вилікувалася від коронавірусу.

Також Politeka писала, що киянка відзначила 103-й день народження.