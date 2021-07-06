7 липня, пройде церемонія присудження українцю статусу світового рекордсмена Книги рекордів Гіннеса
Ним виявився 97-річний харків'янин Леонід Станіславський, який офіційно став найкращим тенісистом на планеті у віковій категорії від 90 років серед тих, хто бере участь у змаганнях.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів (НРР) України Лана Вєтрова.
Станіславський - незмінний учасник чемпіонатів світу серед ветеранів у категорії 85+. Він - бронзовий призер чемпіонату Європи в Анталії в парному розряді в категорії 80+. Учасник міжнародних турнірів у Нідерландах, США та Хорватії. Своїми виступами на кортах різних країн харків'янин послужив прикладом для тенісистів-ветеранів усього світу.
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У 2017 році харків'янина нагородили титулами "Тенісист найповажнішого віку" і "Людина найповажнішого віку, який здійснив спуск на тролеї".
Грати йому доводилося з гравцями молодше нього на 10-15 років, але завдяки грі Станіславського, його прагненню і азарту, Міжнародна федерація тенісу розглядає питання про внесення в календар змагань, турнірів у віковій категорії 90+.
Українці в коментарях захоплювалися чоловіком і вітали його з досягненням: "Чекаємо від нього новий рекорд в номінації 100", "Виглядає чудово, на 70 років, ніяк не старше! Здоров'я Леоніду Яковичу на довгі роки", "Україні є ким пишатися!!! Вітаю рекордсмена та й країну в цілому".
Нагадаємо, 91-річний дідусь пішов до університету заради диплома магістра.
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