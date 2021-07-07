Астролог Павло Глоба назвав щасливчиків найближчих днів



За словами фахівця, зірки будуть максимально прихильні до чотирьох знаків Зодіаку в період з 7 по 11 липня, передає Slovofraza.

Овен

Народжених під цим сузір'ям чекає безліч подій, які вплинуть на вашу подальшу долю. За словами астролога, Овни стануть одними з найщасливіших на цьому тижні. Пощастить вам у справах любовних, якими Глоба радить зайнятися в першу чергу, а робочі питання вирішити трохи пізніше.

Тілець

Астролог запевняє, що представники цього знака Зодіаку всього за 4 дні зможуть залагодити всі проблеми на особистому фронті. Для Тельців найближчим часом стане найкращим для пошуків коханої людини, а робочі моменти принесуть Вам приємні сюрпризи у вигляді поповнення бюджету.

Рак

Не менш щасливо складеться другий тиждень липня і для Раків. За словами Глоби, завдяки позитивній енергетиці ви зможете не тільки розпрощатися з боргами, а й примножити свої фінанси.

Діва



Народженим під цим сузір'ям астролог радить зайнятися роботою, так як в цей період всі ваші починання будуть приречені на успіх. Інтуїція допоможе Дівам прийняти правильне рішення, яке стане для дуже важливим. Також все у вас вдасться в любовному плані.

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