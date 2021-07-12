Відома західна модель Клаудіа Шиффер показала, як ходить за продуктами

Як пише Politeka.net, 50-річна Клаудія Шиффер є відомою супермоделлю 90-х років. І хоч "золотий час" популярності красуні давно минув, за зіркою продовжують стежити сотні тисяч фанатів в Instagram з усього світу. І Клаудія намагається їх не розчаровувати, показуючи ефектні і навіть спокусливі образи.

На новому фото Клаудія позувала в міні-сукні. Красуня стояла спиною до камери, а в руках тримала багети. На плечі у дівчини можна побачити екологічну сумочку для продуктів.

"Шикарний Фермерський ринок ...",- написала Клаудія.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю цю картинку-така літня!", "Добре для вашого здоров'я", "дізнайся все від Клаудії", " Одна з моїх улюблених картинок. Стиль такий актуальний зараз! Повернемося в 90-і роки", "найкрасивіша модель всіх часів", "Ух ти, красива дівчина".

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