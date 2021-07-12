Українців попередили про магнітну бурю на цьому тижні, яка почнеться прямо з Понеділка

Магнітні бурі середньої активності (до 4 балів) пройдуть 12-13 липня. Пік активності збурень і в понеділок, і у вівторок припаде на ранній ранок, повідомили вчені лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, пишуть «Факт».

Крім того, непростими в цьому плані будуть 18-19 липня, тому дотримуватися обережності слід весь найближчий тиждень.

Магнітні бурі в основному впливають на людей з хронічними хворобами і тих, хто чутливий до перепадів погоди.

Як результат можливі апатія або дратівливість, головні болі аж до мігрені, запаморочення, загострення хронічних захворювань, задишка, напади тахікардії, проблеми зі сном.

Щоб не випробувати на собі негативний вплив магнітних бур, потрібно уникати перевтоми їм надмірних навантажень під час занять в залі. Варто відмовитися від алкоголю, жирної їжі, куріння. Також краще відкласти з'ясування відносин, оскільки емоційний фон в такі періоди у багатьох нестабільний.

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