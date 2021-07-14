Астролог Павло Глоба визначив головних везунчиків другого місяця літа

За словами фахівця, зірки будуть благоволити чотирьом представникам зодіакального кола, пише Slovofraza.

Овен

Народжені під цим сузір'ям відчують приплив енергії, який варто направити на любовну сферу. За словами астролога, в пошуку другої половинки вам допоможе зміна іміджу. Більш того, зайнявшись зовнішнім виглядом ви можете і розбагатіти. Вам необхідно розпрощатися зі старими речами.

Рак

Для представників цього знака Зодіаку Липень станемо вдалим часом для здійснення дорогих покупок і вкладів грошей в новий бізнес. Глоба радить прислухатися до інтуїції, оскільки саме вона стане для вас справжнім помічником. Також Липень ідеальний час для навчання.

Діва

Щастям ознаменується другий літній місяць для Дів. За словами астролога, будь-які зміни у Вашому житті підуть тільки на користь, тому варто приймати все як є. Ви зможете досягти успіху на роботі.

Стрілець

Народжені під цим сузір'ям зможуть подолати всі негаразди як на роботі, так і в особистому житті. За словами астролога, стане це можливим завдяки поставленню цілей на майбутнє. Вам необхідно визначитися зі своїм місцем в цьому світі і розробити плани на другу половину року.

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