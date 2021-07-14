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Ангел бренду нижньої білизни Victoria's Secret, бразильська модель Жизель Олівейра покрасувалася перед камерою в спокусливому вигляді

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 28-річна манекенниця опублікувала яскраві кадри з відпочинку. Красуня одягла оригінальний купальник із зав'язками, який вигідно підкреслив її жіночну фігуру. Зірка вирішила додати перчинки своєму мікроблогу, вставши під душ і поніжившись під водою. Кадр вийшов неймовірно гарячим - від засмаглої шкіри моделі неможливо було відірвати очей.

У коментарях екзотичній красуні залишили масу приємних слів.

"Ви неймовірна жінка", «занадто гаряче», «солодка цукерка», «ось основна причина глобального потепління», «найбільш значуща жінка в моєму житті, ти така красива, така мила», "Гаряча дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Жизель приїхала підкорювати модельний бізнес США з Бразилії. На початку кар'єри красуня навіть не знала англійської мови.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в занадто тонкому одязі вразила фігурою на прогулянці:"Маленький феєрверк".

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра показала глибоке декольте поблизу:"спекотна, як сонечко".

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра показала досконалості фігури в ефектному купальнику: яскраві фото.