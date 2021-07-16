Другий чоловік Алли Пугачової 76-річний Олександр Стефанович помер 13 липня через коронавірус

Смерть знаменитого режисера була несподіваною і стала шоком для багатьох. Як пише «Стархит», Стефанович крім культурної спадщини залишив після себе кілька об'єктів нерухомості.

Зокрема, на нього був зареєстрований будинок в селі Власьево Волоколамського району. Спочатку житло купувалося для матері режисера Ядвіги Стефанович. Після її смерті перейшло самому постановнику.

Крім того, у режисера є квартира площею в 101,3 квадратних метра недалеко від Патріарших ставків в Спиридоньевском провулку. Кадастрова вартість цих апартаментів близько 35 мільйонів рублів, але за фактом вона може коштує в рази дорожче, оскільки розташована в самому центрі Москви.

А ось великих накопичень, за інформацією журналістів, у Олександра Борисовича не було. В останні роки постановник мало працював, що позначалося на рівні його доходів.

А ось питання про те, кому все це дістанеться, залишається відкритим. Справа в тому, що у Стефановича не було дружини і дітей.

Нагадаємо, Олександр Стефанович і Алла Пугачова перебували у шлюбі в 1976-1980 роках. Вважається, що режисер у той час помітно вплинув на стилі і позиціонування співачки в ЗМІ.

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