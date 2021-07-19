Популярна співачка з'явилася на публіці з новим обранцем

Всесвітньо відома британська співачка Адель нещодавно розлучилася з Саймоном Конеккі. І тепер виконавиця з'явилася на публіці з новим обранцем. Про це повідомляє DailyMail.

Адель була помічена з Річем Полом на п'ятій грі фіналу НБА у Феніксі, штат Арізона. Це перша публічна поява співачки з обранцем. У соціальних мережах парі вже приписують роман.

Річ Пол - один з найвідоміших спортивних агентів. Він є засновником Klutch Sports, що входить до складу United Talent Agency (UTA), яке після участі Пола піднялося на 23 місця в списку найцінніших спортивних агентств світу за п'ятирічний період. Зараз Пол очолює спортивний підрозділ UTA.

Статок 39-річного чоловіка оцінюється в 46 мільйонів доларів (33,4 мільйона фунтів стерлінгів), і за свою кар'єру він уклав більше 1 мільярда доларів в рамках активних угод для своїх відомих клієнтів.

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