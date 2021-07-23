Астролог Павло Глоба визначив головних щасливчиків серпня



За словами фахівця, зірки будуть прихильні до трьох представників зодіакального кола, пише Slovofraza.

Близнюки



Народженим під цим сузір'ям Глоба обіцяє прорив у робочій сфері. За словами астролога, у вас давно з'явилися думки про зміну роботи. Серпень підійде для цього ідеально. Глоба запевняє, що зірки "збіглися" в потрібному для вас положенні і останній літній місяць принесе Близнюкам можливість заробляти більше.

Рак

Представників цього знака Зодіаку чекає насичений пригодами серпень. За словами Глоби, Раки зможуть випробувати долю і стати щасливим володарем гідної винагороди, якому безсумнівно зрадієте.

Скорпіон

Ще одними щасливчиками останнього місяця літа 2021 стали Скорпіони. Глоба пророкує Вам серйозні зміни в житті, але переживати не варто - вони тільки позитивно вплинуть на ваше майбутнє. Вибирати долю ви будете самі, головне, зробити правильний вибір, можете радитися зі своєю совістю, але не з друзями, попереджає Глоба.

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