Астролог Павло Глоба визначив головних щасливчиків серпня
За словами фахівця, зірки будуть прихильні до трьох представників зодіакального кола, пише Slovofraza.
Близнюки
Народженим під цим сузір'ям Глоба обіцяє прорив у робочій сфері. За словами астролога, у вас давно з'явилися думки про зміну роботи. Серпень підійде для цього ідеально. Глоба запевняє, що зірки "збіглися" в потрібному для вас положенні і останній літній місяць принесе Близнюкам можливість заробляти більше.
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Представників цього знака Зодіаку чекає насичений пригодами серпень. За словами Глоби, Раки зможуть випробувати долю і стати щасливим володарем гідної винагороди, якому безсумнівно зрадієте.
Скорпіон
Ще одними щасливчиками останнього місяця літа 2021 стали Скорпіони. Глоба пророкує Вам серйозні зміни в житті, але переживати не варто - вони тільки позитивно вплинуть на ваше майбутнє. Вибирати долю ви будете самі, головне, зробити правильний вибір, можете радитися зі своєю совістю, але не з друзями, попереджає Глоба.
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