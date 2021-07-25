У серпні 2021 року українців очікують тривалі магнітні бурі

"Каскад" магнітних бурь, які почнуться вже з перших чисел місяця, а одне з найсильніших "збурень" відбудеться в середині серпня.

Коли їх очікувати і як убезпечити себе від магнітних бурь повідомляє Politeka.net.

2 і 3 серпня прогнозують незначні магнітні коливання, проте сильного дискомфорту вони не принесуть. Люди з серцевими захворюваннями можуть спостерігати скачки тиску.

10 серпня активність Сонця буде сильнішою і коливання досягнуть середнього рівня. У цей день протипоказані фізичні навантаження для метеозалежних громадян.

З 16 по 20 серпня накриє Землю значна магнітна буря. Буря прогнозується настільки сильною, що можуть виникати перешкоди в тілі і радіотрансляції. У людей може бути мігрень, скачки тиску і навіть болі в суглобах.

29 серпня, прогнозують магнітну бурю середньої тяжкості. З її приходом потрібно виключити фізичні навантаження і стресові ситуації.

Найпоширенішими симптомами, які говорять про вплив магнітних бурь, є швидка стомлюваність, тривожний стан, дратівливість, апатичність і сонливість.

Геомагнітна активність також негативно впливає на людей, які страждають від хронічних захворювань. У ці періоди недуги можуть загострюватися.

Людям, які залежні від перепадів космічної погоди, радять не навантажувати себе зайвою фізичною роботою, а більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також підтримувати правильний раціон харчування і дотримуватися питного режиму.

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