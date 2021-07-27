Астролог Павло Глоба назвав головних везунчиків поточного тижня

За словами фахівця, удача і успіх будуть йти по п'ятах чотирьох представників зодіакального кола з 26 по 1 серпня, пише "Slovofraza".

Близнюки



Незважаючи на не найвдаліше начло тижня, народжені під цим сузір'ям будуть переживати досить успішний період. За словами фахівця, цей останній тиждень липня стане для вас дуже продуктивним на роботі. Крім того, саме в ці дні Близнюкам варто заводити нові знайомства, а вільний час проводити на відпочинку.

Лев

Ця семиденка стане успішно і для представників цього знака Зодіаку. Глоба запевняє, що особливу увагу в цей період варто приділяти роботі, оскільки саме в цій сфері вас чекає прорив. У той же час астролог рекомендує не будувати великих очікувань.

Діва



Народжені під цим сузір'ям мають всі шанси змінити своє життя на краще. Фахівець радить бути об'єктивними реалістами в будь-яких ситуаціях, і тоді цей тиждень подарує вам максимум позитиву.

Терези



А ось для представників цього знака Зодіаку останній тиждень другого літнього місяця стане ідеальним часом для того, щоб піти у відпустку. Також Глоба радить якось урізноманітнити сімейне життя Терезам.

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