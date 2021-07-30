Український і кримськотатарський режисер Ахтем Сеітаблаєв, який зняв "Кіборгів", переживає важкі часи
В окупованому Криму у віці 83 років померла мама артиста - Субі ханум Налбандова. Ахтем зворушливо попрощався з нею у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
"Мама... немає сил сказати прощай, до зустрічі... люблю, люблю, люблю", - режисер опублікував фото, на якому позував разом із матір'ю на березі моря.
Одним з перших свої співчуття Ахтему висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, переживши депортацію з Криму в 1944 році і повернувшись на батьківщину тільки в 1990-му, Субі встигла багато чого зробити для своєї культури. Вона була письменницею і педагогом, також пробувала свої сили в акторстві і на сцені. Цілі покоління дітей виросли на її казках: в 1992 році Субі стала автором і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми. Примітно, що вона все робила сама, і шила костюми, і придумувала історії, і "керувала" ляльками, а також займалася озвученням і підготовкою дітей до ефіру.
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Українці долучилися до співчуття у коментарях:
"Щирі співчуття, дорогий друже🙏... Знаю, як це боляче і важко🙏... Сил і терпіння🙏 ✊! Вічна пам'ять і Царство Небесне🙏"
"Як же ви схожі! Співчуваю))) Знай, мама відпочиває від усіх турбот... плачу разом з тобою!"
"Ахтем, співчуваю! Яке світле у неї обличчя!"
"Ахтем, брат... серце стиснулося... дивлюся на фото і плачу... МАМА... святе!!! Мої співчуття і обійми. Світла пам'ять!"
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