У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця розповіли, коли у серпні варто очікувати настання магнітних бурь

Дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця свідчать, що в останній місяць літа буде тільки один день, коли магнітосфера Землі буде у збудженому стані, тому сильно хвилюватися не варто, передає "Информатор".

За увесь серпень до небезпечної позначки магнітна активність наблизиться лише 10 числа. У цей день магнітосферу Землі фахівці оцінюють як збуджену, однак рівень активності не досягне статусу навіть слабкої бурі рівня G1. Проте навіть хвилі такої сили можуть відчути чутливі жителі. У такі дні вони відчувають головний біль, слабкість та погіршенням загального стану.

Оскільки магнітні бурі впливають на стан кровотоку і судин, можливі головні болі, запаморочення, а також проблеми з серцем. У такі дні медики радять мати ліки першої необхідності при собі, не вживати алкоголь, не їсти жирного, гострого та солоного, а також зменшити фізичне навантаження та уникати стресових ситуацій. Окрім цього, у такі дні варто пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси.

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