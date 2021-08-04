Астролог визначив головних щасливчиків серпня

За словами фахівця, кардинально змінити життя буде під силу трьом представникам зодіакального кола, пише Slovofraza.

Тілець

Представникам цього знака Зодіаку Глоба радить стежити за своїми словами в присутності інших людей. За його словами, в цьому місяці ви можете розчаруватися у своїх друзях, а не допомогу вам прийде незнайомець.

Рак

Останній місяць літа допоможе народженим під цим сузір'ям знайти своє місце в житті та кардинально змінити його. За словами астролога, в цьому Вам будуть всіляко супроводжувати зірки. Ваші старання і завзяття до чогось нового не пройдуть даремно - у вас навіть з'явиться шанс змінити рід діяльності, що тільки позитивно позначиться не тільки на вашому майбутньому, але і на фінансовому становищі.

Діва

Представники цього знака Зодіаку в серпні будуть переживати не тільки хороший, але і досить непростий період. Глоба каже, що труднощі можуть початися в особистому житті, але правильно розставивши пріоритети ви зможете уникнути негативних наслідків. Свою увагу астролог радить зосередити на роботі.

Нагадаємо, що трьом знакам Зодіаку випаде шанс розбагатіти в серпні.

Як повідомляла Politeka, трьом знакам Зодіаку загрожують невдачі в серпні.

Також Politeka писала, чотири знаки зодіаку почнуть життя з чистого аркуша в серпні.