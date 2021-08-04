Кому з українських спортсменів може пощастити у боротьбі за «золото» на Олімпійських іграх-2020 в Токіо? На цю тему міркує український плавець Денис Силантьєв у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

Передусім Силантьєв звертає увагу на те, що фінали Олімпіади відбуватимуться зранку, а це насправді незвично і важко для спортсменів, адже не всі вони здатні показати свій максимум у такий час. «Завжди змагаються спортсмени ввечері, коли вже організм працює, коли він вже прокинувся повністю, і може показувати максимальні результати» - пояснює він.

За словами плавця, причиною цих організаційних змін стали «засоби масової інформації, гроші та рейтинги». По суті, каже він, саме телебачення змінило правила, за якими зазвичай відбувалися Олімпійські ігри. «В Америці дуже велика різниця в часі, тому підлаштовувалися під їхні телеканали, які показують, які заробляють на рекламах», - розповідає Силантьєв.

Також гість програми не виключає того, що українські спортсмени здобудуть «золото» в Токіо. На думку плавця, все можливо і призери ще можуть всіх здивувати.

З іншого боку, спортсмен радить не будувати якісь марні плани та надії, особливо якщо йдеться про Олімпіаду. «Це Олімпійські ігри, і тут взагалі складно щось передбачити», - констатує Силантьєв.

Як повідомляла Politeka, Силантьєв розповів, у чому проблема з підготовкою українських спортсменів .