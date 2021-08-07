Не стало австралійського актора, каскадера й постановника боїв і трюків, улюбленого протеже Джекі Чана Бредлі Аллана

Знаменитість помер 6 серпня у віці 48 років. Причиною смерті стала хвороба, але не уточнюється, яка саме.

З Джекі Чаном Аллан познайомився в 1997 році на зйомках "Містера Крутого" в Мельбурні. Джекі вразила підготовка Бреда, і той запропонував каскадеру співпрацю. Так, їх спільна робота почалася з кінокартини "Хто я?". Після Аллан влився в каскадерську команду Чана Sing ga ban, а через деякий час став її керівником.

Brad was the first one who grew up on Jackie Chan movies to join the illustrious JC Stuntmen Club - he was so obsessed that he went to Beijing to study wushu and did low budget action films in Taiwan, until mr. Nice guy came to town… (1/) pic.twitter.com/Ewt2Rmin41 — Pete Lee (@kungfupete) August 7, 2021

У фільмографії Аллана - "Шанхайський полудень" і "Шанхайські лицарі", "Випадковий шпигун", другий і третій "Години пік", "Медальйон"," Нова поліцейська історія", "Аватар", другий "Хеллбой", "Персі Джексон" і "Скотт Пілігрим", лінійка Kingsman, "Кошмар на вулиці В'язів" 2010-го, "Хроніки Ріддіка" та маса інших.

Любителі гостросюжетних бойовиків сумують по всьому світу.

"Цей чувак був мостом між старою школою Гонконгу і тим місцем, де ми зараз знаходимося. Воістину нищівна втрата"

"Бред був першим, хто виріс на фільмах Джекі Чана і приєднався до прославленого клубу каскадерів JC - він був настільки одержимий, що поїхав до Пекіна вивчати ушу і знімався в низькобюджетних бойовиках на Тайвані"

"Я так засмучений цим. Це повний шок : (я був шанувальником Бреда Аллана з перших днів його роботи над трюками JC... Я знав, що йому судилося стати великим"

"48... ось так, занадто молодий... дуже шкода"

a lot of us first noticed him in a little instructional video called Jackie Chan: My Stunts that has shaped an entire generation of stunt guys and filmmakers. You can see an hour-long excerpt on the @criterionchannl - even back then he was already lightyears ahead pic.twitter.com/kRL9gUMOkC — Pete Lee (@kungfupete) August 7, 2021

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