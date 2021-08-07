Не стало австралійського актора, каскадера й постановника боїв і трюків, улюбленого протеже Джекі Чана Бредлі Аллана
Знаменитість помер 6 серпня у віці 48 років. Причиною смерті стала хвороба, але не уточнюється, яка саме.
З Джекі Чаном Аллан познайомився в 1997 році на зйомках "Містера Крутого" в Мельбурні. Джекі вразила підготовка Бреда, і той запропонував каскадеру співпрацю. Так, їх спільна робота почалася з кінокартини "Хто я?". Після Аллан влився в каскадерську команду Чана Sing ga ban, а через деякий час став її керівником.
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У фільмографії Аллана - "Шанхайський полудень" і "Шанхайські лицарі", "Випадковий шпигун", другий і третій "Години пік", "Медальйон"," Нова поліцейська історія", "Аватар", другий "Хеллбой", "Персі Джексон" і "Скотт Пілігрим", лінійка Kingsman, "Кошмар на вулиці В'язів" 2010-го, "Хроніки Ріддіка" та маса інших.
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"Бред був першим, хто виріс на фільмах Джекі Чана і приєднався до прославленого клубу каскадерів JC - він був настільки одержимий, що поїхав до Пекіна вивчати ушу і знімався в низькобюджетних бойовиках на Тайвані"
"Я так засмучений цим. Це повний шок : (я був шанувальником Бреда Аллана з перших днів його роботи над трюками JC... Я знав, що йому судилося стати великим"
"48... ось так, занадто молодий... дуже шкода"
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