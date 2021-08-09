Звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» висловив свою думку про сучасну музику. За його словами, для молоді важливим є не текст, а атмосфера пісні, тому музика стає простіше.

«Цей час мені не зовсім прийнятний, тому що він дуже дивний. Намагаюся не відставати, але багато чого не розумію. Але розумію, що коли я був молодий, ми своїм старим говорили «Та що ви! А ось ми...», так ось і зараз молодняк. Я слухаю Morgenshtern дуже уважно і намагаюся зрозуміти – чому?», - зазначив Бебешко.

За словами продюсера, він намагається йти в ногу з часом, але все одно деякі моменти з сучасного світу для нього залишаються незрозумілими. Він це порівнює зі своєю молодістю: старше покоління їх теж не розуміло, як зараз він не розуміє молоде.

«Зараз інший час, молоді не потрібні пісні і тексти. Зараз потрібен один приспів з незрозумілого поєднання звуків і щоб воно «ковбасило». Я не можу дорікати молоді в тому, що це їм подобається – це такий час», - сказав Бебешко.

На думку продюсера, сучасна музика дуже проста, але відповідає нашому часу і спеціально націлена на резонанс. За словами Бебешко, молоді подобається не текст в пісні, а саме стан або атмосфера композиції.

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