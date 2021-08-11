Українська ведуча і журналістка Яніна Соколова сколихнула чуттєвим зверненням до дочки, яку вона вже не зможе народити через онкологію

Як пише Politeka.net, звернення, яке зворушило багатьох до глибини душі, Яніна Соколова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Якби така можливість була, я би їй написала смс і попросила би, щоб вона прикріпила цей текст згори нашої переписки , щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя отримаємо", - написала ведуча.

Яніна Соколова хотіла б дати дочці такі поради:

- Ніколи не втрачай віри у себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все і нічого не остаточно.

- Кожна поразка- це ще не фінал. Це шлях до перемог.



- Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти маєш бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуючи вміння.

- Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.

- Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама - щасливі діти.

- Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.

- Будь незалежною. Фінансово і морально.

- Друзі - це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.

- Вчи мови. Вони дають свободу.

- Не тримай зла до тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.

- Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.

- Не вздумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається. що не видно, то тобі здається.

- Дбай про своє здоров'я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак.

- Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.

- Змінюйся і не бійся змін.

- Читай книжки.

- Подорожуй. Світ прекрасний. Ти маєш його побачити.

- Люби свою країну. Повір, вона найкраща.

І... Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Бо ти - це продовження мене. Я завжди бути поруч. Навіть, коли мене нема.

Слова Яніни Соколової глибоко зворушили українців.

"До глибини душі, Яніна, лягли ваші рядки, саме таких слів не вистачало від своєї матері. Дякую. Ви наша гордість!", "Читаю і ридаю", "Захотілося вас обійняти і тримати. Такі сильні слова, до всіх куточків серця. спасибі", "В саме серце", "Промурашило", "Ці слова треба читати кожен день", "до мурашок... спасибі", "Мурашки по шкірі", "Найкращий лист дочки", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Яніна Соколова має двох синів - Миколу і Мирона.

Нагадаємо, публічно про перенесеної хвороби Яніна Соколова розповіла в травні 2019 року. Про діагноз вона дізналася сім місяців до того і за цей час зуміла побороти захворювання. Вона пережила 30 променевих терапій і 4 курсу хіміотерапії.

Не дивлячись на небезпечну хворобу і лікування, вона не припиняла своєї професійної діяльності. Програми Яніни Соколової виходили регулярно.

Нагадаємо, Соколова різко вилаялася після скандалу з Оленою Зеленською.

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