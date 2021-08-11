Померла зірка "Величне століття" Сабіна Тозія 10 серпня у віці 75 років

За інформацією іноземних журналістів, актриса страждала онкологічним захворюванням. Лікарі діагностували у неї пухлину головного мозку. Друзі та шанувальники висловлюють слова співчуття родині виконавиці ролі Афіфе Хатун в "Величному столітті".

Як повідомляє Politeka.net, однією з перших висловилася її колега Мер'єм Узерлі у своєму Instagram.

"Разом ми знялися в трьох дивовижних проектах: "Величне століття", "Материнська рана", "Мафія не може правити світом". Вчора ти померла. Моє серце розбите. Я люблю тебе дуже сильно", — написала Мер'єм Узерлі.

До слова, пухлину головного мозку зірці діагностували в січні поточного року. Операцію Тозії проводили на її малій батьківщині - в Македонії. За словами медиків, хірургічне втручання пройшло успішно. Однак через деякий час артистка вже не могла самостійно пересуватися.

Слова скорботи також висловила знімальна команда кримінального серіалу "Мафія не може правити світом". Колеги зізнаються, що за час співпраці зірка стала для них матір'ю, причому не тільки через роль Хайріє, але завдяки турботі і любові, якими вона всіх обдаровувала на майданчику.

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