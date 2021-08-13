Згідно з прогнозом фахівця, представники трьох сузір'їв стануть справжніми грошовими магнітами в решту днів серпня, пише "Погляд".

Телець

Народжені під цим сузір'ям мають всі шанси домогтися успіхів на роботі, запевняє Глоба. За його словами, Тельцям потрібно правильно зрозуміти підказки зірок, щоб зайняти сходинку вище у вашій кар'єрних сходах. Нові успіхи на роботі ознаменуються для вас і поліпшенням фінансового становища.

Лев

Представникам цього знака Зодіаку астролог радить вкладеться в новий проект, який здасться вам перспективним. Глоба запевняє, що без дивідендів ви не залишитеся, а наданий вам шанс не можна ігнорувати.

Водолій

Ще одним грошовим щасливчиком цього літа став Водолій. Астролог стверджує, що для досягнення позитивних результатів на роботі вам необхідно проявити хитрість.

За словами астролога, виконана робота не залишиться без фінансової винагороди.