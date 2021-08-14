Ірена Карпа засвітила форми у відвертому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, письменниця Ірена Карпа поділися зі своїми підписниками Instagram фотографією в купальнику. Крім того, що вона продемонструвала фанатам свою фігуру, ще й поділилася інтерпретацією народної творчості про жіночі принади.

Кілька кадрів у купальнику зірка показала 35-тисячній аудиторії в Instagram. Перед камерою вона з'явилася в купальнику пісочного кольору. На ній низькі трусики і крихітний бюстгальтер на зав'язках. Пляжний look Ірена Карпа довершила браслетами на зап'ясті.



У підписі до яскравих знімків вона написала: "У кого не склалося з ямочками на щічках - в тих ямочки на великих сідницях. І це прекрасно. Бо, як каже мудрий український народ, жінка без сідниць-як село без церкви. У нас взагалі ця частина тіла наділена неабиякими властивостями".

Фоловери з ентузіазмом коментували публікацію і продовжили жартувати з Карпою в коментарях.

"Неперевершено", "А й справді ямочки у мене саме на дупі)", " геніально. Тепер свою ще більше буду любити", "Мені ямочки на попі подобаються більше ямочки на щічках", "Так само про пузо говорять і люблять його: жінка без пуза, що вареник без начинки", - писали під знімком Коропи.

Нагадаємо, що Ірена Карпа втретє вийшла заміж в Парижі, де вона вже три роки живе і працює.

Як повідомляла Politeka раніше, Ірена Карпа опинилася в епіцентрі скандалу через ситуації у школі дочки.

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