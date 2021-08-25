Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова поскаржилася, що її не запросили на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України

Яна Клочкова зазначила, що її не кличуть на святкування вже другий рік.

"Щороку, незалежно від того, де перебуваю, я приїжджаю до Києва відзначити свято нашої країни. Для мене це важливо! Кожен раз, мене запрошували на святкування і я була рада розділити цей день разом з тими людьми, які також, як і я колись прославили нашу країну на міжнародній арені. Останні два роки цього чомусь не відбувається. Може мої медалі та медалі багатьох інших спортсменів потьмяніли?» ,- обурилася спортсменка.

Клочкова впевнена, що з таким ставленням до спортсменів країна може втратити своїх чемпіонів.

"Гаразд мене, найтитулованішу спортсменку України і чотириразову олімпійську чемпіонку, не запросили ні на проводи національної збірної на Олімпіаду в Токіо, ні на парад до 30-ї річниці Незалежності України, але роблячи так з багатьма іменитими спортсменами України-країна втрачає своїх чемпіонів!» ,- зазначила вона.

Також Клочкова згадала про фігуристку Оксану Баюл, яка відмовилася від громадянства України.

"Всі чули заяву Оксани Баюл, що вона відмовилася від українського громадянства. Це не одна Баюл, багато хто поїхав. На минулих іграх в Токіо виграли медалі За інші країни. Чому так відбувається? Напевно, тому що спортсменів забувають у нас в країні. Вони стають непотрібними, не знаходять підтримки. І вони їдуть за кордон. Мені теж надходять такі пропозиції... Я не хотіла б такі радикальні заходи вживати, але... закрадається думка, що президент запросив тільки "своїх", - передає слова спортсменки "Сьогодні".

Як відомо, фігуристка Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Вона завоювала золото у фігурному катанні на Олімпіаді 1994 року в Ліллехаммері. Спортсменка вже багато років живе в США і має громадянство цієї країни.

У серпні 2021 року Баюл поскаржилася, що президент Володимир Зеленський не запросив її на святкування Дня Незалежності. А пізніше спортсменка заявила, що відмовляється від українського громадянства.

Нагадаємо, Баюл в День Незалежності України закуталася прапором США.

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