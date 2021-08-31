Ще один світовий рекорд!

На Паралімпійських іграх відразу два світові рекорди змогли встановити в плавання, спортсмени з України.

Про це повідомили в прес-службі Олімпіади.

Українському плавцю Максиму Крипаку, який плив батерфляєм, вдалося завоювати золото.

"Ще один світовий рекорд! Максим кріпак перемагає в дистанції 100 метрів батерфляєм після того, як його всю дистанцію обганяв Раймонді» - зазначили в прес-службі.

Третє місце в цьому запливі дісталося Колу пірсу з Австралії, а на другій позиції опинився Стефано Раймонді – представник Італії. Спортсменка з України Єлизавета Мерешко у своїй категорії змогла побити загальний світовий рекорд.

Таке ж досягнення виявилося на рахунку китаянки Цзян Юйянь. Дівчата за хвилину і 11,7 секунди змогли подолати вільним стилем стометрову дистанцію. В цей же день 31 Серпня на п'ятдесятиметровій дистанції золоту медаль отримав Андрій Трусов, який плив вільним стилем. Євгену Богодайку-також українцю, дісталася бронза. Карлос Даніель Серрано Сарате з Колумбії став володарем срібної нагороди.

Відзначимо, що в Токіо Паралімпіада – 2020 завершиться п'ятого вересня. Чемпіонство на ній вже завоювали плавець Андрій Трусов і тенісистка Марина Литовченко. Остання змагалася в настільному тенісі.

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