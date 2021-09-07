Дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу, майстер спорту міжнародного класу, тренер Андрій Хомицький у програмі «Головне питання з Борисом Бронштейном» розповів, хто підтримує його в повсякденному житті і допомагає досягати рекордів у спорті
«Весь день був розписаний і я позував уночі. Дружина вставала разом зі мною з секундоміром, і я вчився позувати. Між іншим, завдяки позуванню я виграв свій другий чемпіонат світу. Моя дружина виступала більше не людиною, яка коригувала мене, а яка мене підтримувала і вірила», - говорить він.
Чемпіон з вдячністю згадує свого тренера, який, за його словами, допоміг відчути власну силу.
«Мій тренер мене підготував на чемпіонат України, два роки до чемпіонату світу, на безкоштовній основі. Коли я попросив підготувати мене на наступний чемпіонат України, він мені відповів: «Ти ж уже все знаєш! Готуйся сам». Це було дуже по-батьківськи зроблено. Тому що він знаходився в залі, завжди підходив, питав, як іде підготовка, міг мене потренувати. Він мені дав можливість відчути власну гідність, що я не результат чиїхось старань, а що я результат своїх старань», - розповідає Хомицький.
Після чемпіонату України, коли спортсмен готувався до виходу на сцену на чемпіонаті світу, його тренер прийшов за куліси.
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«Він допоміг мені зробити дуже важливі речі: допоміг розкачатися, побув зі мною. Він запитав: «Переживаєш?», я кажу: «Ні. Я зараз буду своїй дівчині робити пропозицію на сцені». Я після того як виступив, зробив їй пропозицію», - розповідає Хомицький.
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