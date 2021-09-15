Яким було останнє фото Стели Клименко за кілька днів до раптової смерті

Як повідомляє Politeka.net, днями стало відомо про раптову смерть 30-річної учасниці шоу "Майстер Шеф. Професіонали" Стелли Клименко. Свою участь у проекті дівчина припинила в травні через коронавірус, проте за словами матері, причиною смерті став не вірус, у неї просто зупинилося серце.

За 11 днів до раптової смерті Стелла запостила у своєму мікроблозі в Instagram чарівну фотографію, на якій позує в стильному вбранні і з милою посмішкою на обличчі. "Мене не змінюють події 😜", - підписала дівчина свою останню фотографію в соцмережі.

Тепер же користувачі в коментарях до знімка висловлюють свої співчуття: "Яка світла людина була, не знайома особисто, але ця новина торкнулася сильно ... Царство Небесне! Співчуття рідним", "Стелла, світу буде тебе дуже не вистачати!", "Як трагічно і сумно обірвалося життя... жити та жити, такий талант пішов так рано", "Батькам сил пережити це горе", "Царство Небесне!", "Співчуття рідним", "Царство Небесне. Живіть сьогоднішнім днем!".

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