Американська актриса Крістен Стюарт здивувала новим образом

Як пише Politeka.net, Крістен Стюарт є успішною західною актрисою, яка зіграла в десятках картин. Українському глядачеві зірка запам'яталася найбільше за ролями у фільмах"Сутінки". Красуня продовжує активно знімається в проектах, нещодавно ставши головною героїнею фільму Спенсер, зігравши пріцесу Діану. У дівчини немає блогу в Instagram, але фанати активно заводять сторінки, де публікують знімки з красунею.

Так, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися фотографії, де Крістен Стюарт була в сукні і з незвичайною зачіскою. Волосся у Белли з "Сутінків" були жовтого кольору.

Фанати відразу почали коментувати знімок:

"Чому такий дивний колір волосся", "подобається ваше фото", "це прекрасно", "Я тебе люблю", "абсолютний шедевр краси", "я люблю тебе, дитинко, я з Ірану", "Красива жінка, вона схожа на ангела", "ти красива, але мені подобаються твої руде волосся".

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