Популярна співачка Адель спершу вразила публіку своїм екстремальним схудненням, а тепер оголосила про нові стосунки

Довгий час спочатку зірка не з'являлася в мережі і на публіці, а потім буквально шокувала разючими змінами, адже скинула цілий 45 кілограмів. Блискуча поява на світському вечорі прикувала всі погляди саме до неї.

Зараз же зірка поділилася спільним кадром з чоловіком, з яким зірка почала свій роман після розлучення, підкосив її і мало не увігнав в депресію.

"Розкішна Адель підтвердила роман з Річем Полом 😏 співачка і спортивний агент офіційно разом. Чутки про їхній роман зародилися ще влітку, а тепер Адель опублікувала в Instagram спільне фото» - сказано в описі під кадром.

Нагадаємо, 2019-го зірка розлучилася з чоловіком Саймоном Коннект. Разом вони прожили 7 років. Розрив дався Адель складно, вона з головою пішла в роботу. А потім неймовірно схудла і знову закохалася.

Ось що пишуть в мережі:

"Яка вона красива😍; що ні успішна жінка, то поруч прилипала - альфонс з категорії спортивних агентів, інструкторів, тренерів і т. д.😮; дуже красива при чому в будь-якій вазі, але зараз просто шикарна!; Я більше за сімейні цінності"»

Також Адель була помічена з Річем Полом на п'ятій грі фіналу НБА у Феніксі, штат Арізона. Це перша публічна поява співачки з обранцем. У соціальних мережах парі вже приписують роман.

Річ Пол-один з найвідоміших спортивних агентів. Він є засновником Klutch Sports, що входить до складу United Talent Agency (UTA), яке після участі Пола піднялося на 23 місця в списку найцінніших спортивних агентств світу за п'ятирічний період. Зараз Пол очолює спортивний підрозділ UTA.

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