Український боксер Олександр Усик вилетів на бій з Ентоні Джошуа

Як передає Politeka.net, в Instagram українського чемпіона з'явилися фото з його командою в аеропорту. Група підтримки позувала в однакових костюмах бірюзового кольору.

У коментарях шанувальники стали підтримувати боксера, залишаючи йому теплі побажання. Деякі звернули увагу, що на фото немає ще одного чемпіона, друга Усика Анатолія Ломаченка.

"З Богом, удачі тобі! Ми за тебе завжди))", "Щось Анатолія Ломаченка не видно", "З Богом Олександр, Крим за тебе", "З богом. Я один шукаю Анатолія Миколайовича в історіях команди Саши Усика?)))", "Давай чемпіон, покажи цьому качку, де раки зимують. Удачі тобі!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, бій між британцем Ентоні Джошуа і українським боксером Олександром Усиком відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня. Усик і Джошуа вийдуть в ринг о 23:45 за київським часом. Цей бій неймовірно важливий для українця, оскільки на кону стоїть багато титулів.

Нагадаємо, що Усик з "козацькою" борідкою звернувся до Джошуа: "Гей, Ентоні!".

Також Politeka повідомляла, що Усик перед боєм з Джошуа зустрівся з "російським ведмедем".

Раніше Politeka розповідала, що Усик вразив заявою перед вирішальним боєм з Джошуа: "багато разів відводив мене...".